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Сеть гипермаркетов OBI возобновляет работу в России

15:18
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Первый магазин откроется 27 апреля

Гипермаркеты OBI вновь открываются в России. Первым, 27 апреля, откроется магазин на Ходынском поле в Москве.

Магазины OBI возобновят работу в России
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"Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что до конца майских праздников возобновят работу все гипермаркеты сети.

OBI работает в России с 2003 года. Сеть насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах, в том числе 8 в Москве и 5 - в Санкт-Петербурге. 8 марта компания заявила, что прекращает работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. А в апреле головная немецкая компания продала российскую часть бизнеса инвестору из России.

В сообщении компании указано, что магазины будут открываться поэтапно. К 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем - в регионах. Все 27 гипермаркетов OBI возобновят свою деятельность до 11 мая, передает ТАСС.

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