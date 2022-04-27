Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Овнам следует сосредоточиться на себе, а Близнецам – скорее реализовывать свои таланты

Овны

День откровений и вещих снов: ваша интуиция сегодня снова покажет, что от нее не стоит отмахиваться. Сосредоточьтесь на себе, оставьте контакты с миром на потом.

Тельцы

Вас ждет приятная встреча с кем-то из вашего прошлого или человеком, которого вы не замечали. Благодаря общению с ним вы поймете что-то важное, станете богаче на духовном уровне.

Близнецы

У представителей знака, особенно связанных с искусством или красотой, появятся новые амбициозные планы. Спешите реализовать свои таланты – звезды не так часто помогают в этом!

Раки

Вам предстоит дальняя дорога в скором будущем, или вы будете неистово о ней мечтать. Не исключено, что вы решите продолжить образование или начать преподавать, обучать.

Львы

У вас может проснуться интерес к эзотерике, психологии, оккультным наукам. Представителям знака, которых больше волнуют земные проблемы, звезды рекомендуют заняться финансами.

Девы

В вашей личной жизни уже давно неспокойно, но сегодня волнения будут очень приятными. Свидание, романтика, флирт с милым собеседником – жизнь продолжается!

Весы

Отличный день для представителей этого знака, продолжительное время живущих в состоянии стресса, страхов или напряжения. Запишитесь к психотерапевту или неврологу, ваши проблемы легко решаемы!

Скорпионы

Продолжайте двигаться в том направлении, которое выбрали недавно: оно верное. Время работает на вас, с каждым днем помогая подниматься на одну ступеньку выше.

Стрельцы

День покупок для дома со смыслом: книг, картин, музыкальных инструментов. Вы также можете подобрать удачные треки для релакса или своих утренних либо вечерних рутинных дел.

Козероги

Удача ждет представителей этого знака в переговорах, поездках, командировках или бумажной работе. Но помните, что действовать нужно деликатно и никого не обманывать.

Водолеи

Вам не стоит поднимать вопросы о повышении зарплаты или прайса на свои услуги. Хотя вы об этом постоянно думаете, знайте: подходящий момент пока не наступил. Подождите немного.

Рыбы

В вашем знаке собрались Венера, Нептун, Юпитер и Луна – это явно необычный день! Будьте готовы к встрече как с чудесами, так и с иллюзиями и враньем.

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