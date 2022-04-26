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Путин рассказал Эрдогану о ситуации в Мариуполе

15:31
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Президент России отметил, что боевые действия там не ведутся

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию на Украине. В разговоре были отмечены усилия Москвы по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров.
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"В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе Президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры также обсудили ситуацию с заблокированными на территории завода "Азовсталь" украинскими военными и боевиками нацбатальонов. Отмечено, что Киев должен взять на себя ответственность и отдать им приказ сложить оружие.

"Военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", - отмечается в сообщении.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.  Турция выступает одним из посредников в конфликте. При этом Анкара воздерживается от ограничительных мер в отношении нашей страны.

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