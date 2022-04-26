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Путин и Эрдоган договорились о координации оборонных ведомств

15:41
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Лидеры обсудили обстановку на Украине

Президенты России и Турции договорились о координации оборонных ведомств двух стран. Она необходима, чтобы обеспечить безопасный выход турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили обстановку на Украине.

"Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин описал Эрдогану ситуацию в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что город освобожден и боевые действия там не ведутся. Президент России подчеркнул: власти в Киеве должны взять на себя политическую ответственность в отношении заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков нацбатальонов - и отдать им приказ сложить оружие. Путин заверил, что военнопленным гарантируется жизнь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Президенты России и Турции рассмотрели и двусторонние отношения. В частности, обсудили вопросы в сфере авиасообщения и туризма.

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