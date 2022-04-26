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Федерация профсоюзов назвала регионы с самой значительной безработицей

16:00
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Текущий уровень безработицы в России увеличился до 4,4%

Количество официально зарегистрированных безработных в России в течение января-марта 2022 года выросло до 1,1 млн человек, а уровень безработицы повысился с 4,1% в январе-феврале до 4,4% на конец марта. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в Федерации независимых профсоюзов России со ссылкой на данные Минтруда.
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Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (11,6%). В Республике Ингушетия уровень безработицы составляет 29,3%, Республике Северная Осетия — Алания — 14,9%, Республике Дагестан — 14,8%, Карачаево-Черкессии — 11,5%, Чеченской республике — 11,1%.

Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Санкт-Петербурге (1,5%), ЯНАО (1,8%), ХМАО (2,1%), Москве (2,2%), Республике Татарстан (2,5%), сообщается на официальном сайте Федерации профсоюзов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что 1 марта 2022 года безработица в стране составила 682,8 тысячи человек, а 19 апреля — 678,2 тысячи человек. Однако российские власти продолжают фиксировать негативные тенденции на рынке труда.

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