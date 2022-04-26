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Путин высказался об отстранении россиян от Паралимпиады в Пекине

18:03
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Это не поддаётся никакой критике, отметил президент

В Кремле во вторник чествовали российских спортсменов, с триумфом выступивших на зимней Олимпиаде в Пекине. Государственные награды чемпионам Игр вручил Владимир Путин. Президент отметил выдающиеся успехи наших фигуристов и лыжников, доказавших, что они одни из самых лучших в мире.
Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Пекине

Блестящие волевые победы. Талант, мастерство, преданность спорту и его идеалам. Так Владимир Путин охарактеризовал выступление наших спортсменов на 24-й зимней Олимпиаде. Настоящее украшение игр, не скупился на комплименты глава государства.

"Вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых-самых лучших спортсменов мира. Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках. И удивительно красивые виртуозные прокаты у наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова. Остаются недостижимые для соперниц вершины. Это абсолютно так", - заявил Путин.

Отдельно Владимир Путин отметил фигуристку, которая покорила сердца миллионов. За рекордными прокатами Камилы Валиевой со сложнейшими элементами в сочетании с невероятной пластикой и грацией, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Сегодня настоящей звезде российского спорта, которую пытались заставить погаснуть с помощью допингового скандала, исполнилось 16 лет.

"Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства дополнительные и не нужны. Мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Давайте пока поздравим Камилу Валерьевну с Днем рождения, она отмечает его сегодня", - сказал Путин.

Несмотря на невероятный прессинг, обрушившийся на юную спортсменку, Валиева смогла стать олимпийской чемпионкой в командном соревновании. И государственная награда, Орден Дружбы, из рук президента - признание ее заслуг. Ну и приятный подарок ко Дню рождения.

"Для меня большая честь - в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов - для нас это очень важно", - отметила она.

О поддержке, которая так необходима в то время, когда политика открыто вмешивается в спорт, говорили и другие чемпионы. Олимпиаду в Пекине ее победители называют непростой из-за множества ограничений. Но, несмотря ни на что, они вернулись домой с медалями.

"Мы чувствовали, выступая на Олимпийских играх, как вся страна болеет за нас, и для нашей команды было очень важно завоевать самые высокие награды, самые высшие награды, выступая без флага и гимна нашей Родины. Россия – великая страна и великая спортивная держава. И, несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции", - заявил Никита Кацалапов.

Президент не обошел вниманием и наших лыжников, назвав их победы убедительными. В нашей сборной оказался и обладатель весьма солидной коллекции наград - три золотых, серебряная и бронзовая медали - Александр Большунов. И самая молодая чемпионка по лыжным гонкам за всю историю Олимпиад Вероника Степанова.

Необходимые условия для спортсменов - это долг государства, подчеркнул президент. Все остальное - заслуга самих чемпионов и их команды. И их невероятный труд.

"Ваши победы в спорте, безусловно, это вдохновляющий, может быть, даже супервдохновляющий пример для очень многих, для миллионов людей. Он очень значим для всего нашего общества, для нашей молодёжи, которая учится у вас стойкости, самоотдаче, умению упорно идти к поставленной цели и добиваться высших достижений, высших результатов, быть лучшими", - отметил Путин.

Эти слова президент сказал, уже выступая перед всеми призерами Зимних игр и членами паралимпийской команды, которую отстранили от участия в состязаниях.

"То, как всё обернулось, это, конечно, не поддаётся никакой критике: отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, открыто и – не побоюсь этого слова – цинично были попраны сами базовые права человека. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. Всё это очевидно и для России, для наших граждан, и потому все программы, планы, обязательства, связанные со спортом, мы будем выполнять", - заявил Путин.

Государственные награды в Кремле сегодня также получили серебряные и бронзовые медалисты Пекина. Их вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин. А Владимир Путин возглавил заседание Совета по физической культуре и спорту.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Награждение победителей Олимпийских игр
Награждение победителей Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
Владимир Путин вручает награды победителям Олимпийских игр
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