Путин высказался об отстранении россиян от Паралимпиады в Пекине

Это не поддаётся никакой критике, отметил президент

В Кремле во вторник чествовали российских спортсменов, с триумфом выступивших на зимней Олимпиаде в Пекине. Государственные награды чемпионам Игр вручил Владимир Путин. Президент отметил выдающиеся успехи наших фигуристов и лыжников, доказавших, что они одни из самых лучших в мире.

Блестящие волевые победы. Талант, мастерство, преданность спорту и его идеалам. Так Владимир Путин охарактеризовал выступление наших спортсменов на 24-й зимней Олимпиаде. Настоящее украшение игр, не скупился на комплименты глава государства.

"Вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых-самых лучших спортсменов мира. Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках. И удивительно красивые виртуозные прокаты у наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова. Остаются недостижимые для соперниц вершины. Это абсолютно так", - заявил Путин.

Отдельно Владимир Путин отметил фигуристку, которая покорила сердца миллионов. За рекордными прокатами Камилы Валиевой со сложнейшими элементами в сочетании с невероятной пластикой и грацией, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Сегодня настоящей звезде российского спорта, которую пытались заставить погаснуть с помощью допингового скандала, исполнилось 16 лет.

"Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства дополнительные и не нужны. Мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Давайте пока поздравим Камилу Валерьевну с Днем рождения, она отмечает его сегодня", - сказал Путин.

Несмотря на невероятный прессинг, обрушившийся на юную спортсменку, Валиева смогла стать олимпийской чемпионкой в командном соревновании. И государственная награда, Орден Дружбы, из рук президента - признание ее заслуг. Ну и приятный подарок ко Дню рождения.

"Для меня большая честь - в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов - для нас это очень важно", - отметила она.

О поддержке, которая так необходима в то время, когда политика открыто вмешивается в спорт, говорили и другие чемпионы. Олимпиаду в Пекине ее победители называют непростой из-за множества ограничений. Но, несмотря ни на что, они вернулись домой с медалями.

"Мы чувствовали, выступая на Олимпийских играх, как вся страна болеет за нас, и для нашей команды было очень важно завоевать самые высокие награды, самые высшие награды, выступая без флага и гимна нашей Родины. Россия – великая страна и великая спортивная держава. И, несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции", - заявил Никита Кацалапов.

Президент не обошел вниманием и наших лыжников, назвав их победы убедительными. В нашей сборной оказался и обладатель весьма солидной коллекции наград - три золотых, серебряная и бронзовая медали - Александр Большунов. И самая молодая чемпионка по лыжным гонкам за всю историю Олимпиад Вероника Степанова.

Необходимые условия для спортсменов - это долг государства, подчеркнул президент. Все остальное - заслуга самих чемпионов и их команды. И их невероятный труд.

"Ваши победы в спорте, безусловно, это вдохновляющий, может быть, даже супервдохновляющий пример для очень многих, для миллионов людей. Он очень значим для всего нашего общества, для нашей молодёжи, которая учится у вас стойкости, самоотдаче, умению упорно идти к поставленной цели и добиваться высших достижений, высших результатов, быть лучшими", - отметил Путин.

Эти слова президент сказал, уже выступая перед всеми призерами Зимних игр и членами паралимпийской команды, которую отстранили от участия в состязаниях.

"То, как всё обернулось, это, конечно, не поддаётся никакой критике: отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, открыто и – не побоюсь этого слова – цинично были попраны сами базовые права человека. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. Всё это очевидно и для России, для наших граждан, и потому все программы, планы, обязательства, связанные со спортом, мы будем выполнять", - заявил Путин.

Государственные награды в Кремле сегодня также получили серебряные и бронзовые медалисты Пекина. Их вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин. А Владимир Путин возглавил заседание Совета по физической культуре и спорту.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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