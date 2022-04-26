Появились подробности "побега" бизона из курского цирка

Несмотря на историю с приключениями, в которой никто не пострадал, полиция начала проверку

Беглец Барни… На рассвете из курского цирка сбежал бизон. Сотрудники пропажу обнаружили очень оперативно и отправились на поиски. Местные жители удивились столь свободным прогулкам дикого животного по историческим улицам и площадям. Дрессировщикам удалось заманить его морковкой и сухарями и вернуть обратно в цирк.

Утро в Курске выдалось туманное. Что, в общем-то, беглецу оказалось на руку: пока городские службы ломали голову, куда мог деться бизон, он был рядом. В рассветной дымке спокойно и даже деловито щипал свежий газон.

Как долго планировался побег из местного цирка, неизвестно. По камерам видеонаблюдения полиция потом установит: действовал зверь в одиночку, но это оказался план Б. В плане А выйти на свободу он хотел с сородичем - соседом по вольеру. Ну и за компанию пригласили еще и верблюда, но он участвовать в массовом побеге почему-то отказался.

Американских бизонов в труппе курского цирка двое. Артисты внешне действительно очень похожи. Но один больше флегматик. А второй - тот самый авантюрист. Зовут Барни. Лет ему 10. Артист, говорят дрессировщики, находится в отличной физической форме. В 4 утра бизону как-то не спалось. Решил выйти подышать свежим воздухом. Предложил пройтись друзьям - те лишь зевнули. Тогда Барни решил действовать сам.

"Он снёс у нас часть забора. Это было достаточно легко - судя по видеокамерам. И погулял по площади цирка, побыл на Луначарского, на Красной площади. И уже нашли мы его на замечательном нашем заводе - исторической части нашего города", - рассказала Наталия Леонова.

Зоологи уверены: зверь ушел бы намного дальше. Но увидев зеленую лужайку, он просто не смог пойти мимо такого лакомства. Сейчас Барни уже дома, в цирке. Приняв двойную дозу снотворного, артист отдыхает. Следующее представление у него состоится по расписанию.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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