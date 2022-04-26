Патрушев предрек Украине распад на несколько государств

Жителей страны объединяет лишь страх перед зверствами нацбатальонов

Соединенные Штаты в попытке создать антипод России выбрали для этого Украину, использовав своих ставленников в Киеве. Но единственное, что объединяет сегодня живущие в этой стране народы – страх перед зверствами националистических батальонов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - сказал секретарь Совбеза в интервью "Российской газете".

Патрушев подчеркнул, что Вашингтон не нашел никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону. И задолго до госпереворота 2014 года США стали внушать украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.

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