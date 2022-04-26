Европу предупредили о нашествии бандитов с Украины

Ожидается рост торговли детьми и человеческими органами

Криминогенная обстановка в Европе в ближайшее время резко ухудшится. В страны ЕС бегут представители криминального сообщества с Украины, которые постараются занять выгодные ниши, предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Сбежавшие с Украины представители криминального сообщества постараются занять выгодные им ниши, поставить под контроль местные преступные группировки, что, несомненно, будет сопровождаться осложнением криминогенной обстановки в Европе", - цитирует Патрушева "Российская газета".

По словам секретаря Совбеза, Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка торговли человеческими органами. Их закупают у социально уязвимых слоев населения Украины и используют для подпольной трансплантации европейским пациентам. Активизируется и такой распространенный бизнес, как торговля детьми-сиротами. По словам Патрушева, их вывозят с Украины для последующего незаконного усыновления в Европе.

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