Россию лишили права провести ЧМ по хоккею 2023 года

IIHF объяснила решение заботой о безопасности игроков

Международная федерация хоккея озабочена безопасностью игроков и болельщиков. Исходя из этих соображений IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков", - сообщила пресс-служба IIHF.

В сообщении отмечается, что, как и в случае с более ранним решением об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет серьезно озабочен "безопасной свободой передвижения игроков и официальных лиц".

ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Новое место проведения турнира выберут на ближайшем конгрессе IIHF. Он состоится во время чемпионата мира этого года в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.

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