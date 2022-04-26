Продолжается прием заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

Заявки принимаются до 12 июня

Прием заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ по поддержке общественно значимых проектов, направленных на помощь людям, продлится до 12 июня.

Участие в конкурсе могут принять граждане России от 14 лет, некоммерческие и общественные организации, коммерческие компании, а также представители сферы медиа со своими социальными проектами.

Подать заявку на участие и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте премия.мывместе.рф.

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