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Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" в Турции

18:05
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Ограничения VISA и Mastercard туристам не помешают

Проблем с оплатой товаров и услуг с началом туристического сезона у россиян в Турции не возникнет. Ситуацию с банковскими картами прокомментировал турецкий министр казначейства и финансов Нуреддин Небати.

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"С началом туристического сезона у российских туристов не будет проблем с расходами из-за ограничений VISA и Mastercard. Есть платежная система "Мир", – заявил Небати.

По словам министра, картами "Мир" можно пользоваться без проблем. Снять наличные и оплатить покупки с помощью этих карт можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank, передает РИА Новости.

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