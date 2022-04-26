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Минобороны готово ответить на применение Украиной британского оружия

18:37
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Присутствие западных советников в точке удара "не обязательно станет проблемой"

Британские политики своими заявлениями провоцируют Украину на удары по российской территории. Однако следует помнить, что ВС России готовы к ударам по центрам принятия решений в Киеве – и присутствие там советников из западных стран не обязательно будет проблемой, подчеркнули в Минобороны.

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"Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве",— заявили в военном ведомстве.

Комментарий относился к заявлению замминистра обороны Великобритании. Джеймс Хиппи высказался в том духе, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России "не обязательно будет проблемой". В российском ведомстве считают, что находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники "из числа подданных одной из западных стран" также не станут проблемой для пропорционального ответа Москвы, передает ТАСС.

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