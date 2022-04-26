Польша перестала получать российский газ

Поток в трубопроводе Ямал-Европа упал на 75%

Поток газа в трубопроводе Ямал-Европа на границе Белоруссии и Польши упал на 75%. Такие показатели, по данным оператора польской сети газопроводов Gaz-System, зафиксированы 25 апреля на газоизмерительной станции "Кондратки".

Официальных сообщений о прекращении поставок газа из России пока не поступало. Отмечается, что уведомление должно поступить в течение дня.

О приостановке Россией поставок газа в Польшу ранее сообщил портал "Онет". Издание ссылалось на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG. По данным портала, в польском Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб, передает RT.

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