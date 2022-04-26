"Нас тупо бросили": пленный солдат ВСУ рассказал о бегстве с позиций

Высокоточными ракетами в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов

О новых провокациях украинских националистов рассказали во вторник в Министерстве обороны. В городе Лиман - это ДНР - боевики разместили тяжелое вооружение в доме престарелых. Персонал и пожилых людей радикалы удерживают в качестве живого щита. А в Николаеве вблизи авиаремонтного завода неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами. Их планируют привести в действие при массовом скоплении людей и обвинить в этом российских военных.

На бронированных "Тиграх" в станицу Луганскую заезжают российские саперы. Населённый пункт освобождён, но местность вокруг усыпана минами и растяжками. Специалистами уже обезврежено более 150 взрывоопасных предметов.

Отступая, ВСУ намеренно уничтожают мосты. Но освобождение Донбасса не остановить. ВСУ находятся под постоянным огневым давлением. Так работают наши танки Т-72Б3 в зоне проведения спецоперации. Точные удары наносятся по позициям и бронетехнике националистов.

"Поначалу противник пытался ответить. Выезжал танк, с огневой позиции, с засады, произвел выстрел в нас. Но выстрел прошел выше башни. После чего выстрелили в ответ", - рассказал командир танкового взвода.

Как такое давление переносит противник, рассказывает пленный солдат ВСУ: "Нас тупо бросили. Нас было шесть человек. Со всех позиций люди убежали. Я понял, что меня бросили просто на фарш".

Эшелонированную оборону ВСУ взламывают при помощи артиллерии и авиации. Высокоточными ракетами в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов и сосредоточение личного состава и техники националистов.

Российский флаг сегодня появился над администрацией города Васильевка в Запорожской области. А это видео, как утверждается в соцсетях, из Каменки-Днепровской. Продолжают российские военные привозить людям гуманитарную помощь. Там лекарства, продукты, сладости детям и предметы первой необходимости.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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