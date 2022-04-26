ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена на газ в Европе подскочила после прекращения поставок в Польшу

19:27
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Рост составил 12%

Сообщения об остановке поставок российского газа в Польшу подстегнули рост цен. Стоимость голубого топлива подскочила на 12%, до 1150 долларов за 1 тысячу кубометров. Информацию приводит лондонская биржа ICE.

Польша перестала получать российский газ
Медведев: Европа без российского газа не протянет и недели

Как стало известно, цены на газ в Европе за несколько минут подскочили с 1005 долларов до 1080 долларов. После небольшого снижения котировки вновь выросли, до 1183,8 доллара за тысячу кубов, передает РИА Новости.

Ранее польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. По данным издания, информацию о прекращении поставок неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.