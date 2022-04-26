Цена на газ в Европе подскочила после прекращения поставок в Польшу

Рост составил 12%

Сообщения об остановке поставок российского газа в Польшу подстегнули рост цен. Стоимость голубого топлива подскочила на 12%, до 1150 долларов за 1 тысячу кубометров. Информацию приводит лондонская биржа ICE.

Как стало известно, цены на газ в Европе за несколько минут подскочили с 1005 долларов до 1080 долларов. После небольшого снижения котировки вновь выросли, до 1183,8 доллара за тысячу кубов, передает РИА Новости.

Ранее польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. По данным издания, информацию о прекращении поставок неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG.

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