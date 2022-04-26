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ВС России за день уничтожили более сотни военных объектов Украины

20:00
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Также ликвидированы 6 беспилотников

Российские ракетчики и ВКС за день уничтожили более сотни украинских военных объектов. 97 из них – на счету ракетных войск и артиллерии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач. Поражены пять пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также восемь артиллерийских батарей", - рассказал генерал. По словам Конашенкова, в числе ликвидированных объектов - две установки реактивной системы залпового огня и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Кроме того, Воздушно-космические силы России в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и две артиллерийские батареи. А российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников, передает ТВЦ.

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