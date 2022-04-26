Путин рассказал генсеку ООН о провокации в Буче

Позиция Киева по урегулированию изменилась, заявил президент России

Владимир Путин во вторник провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили ситуацию на Украине.

Президент России отметил, что наша страна признала независимость ДНР и ЛНР, чтобы прекратить геноцид местного населения, устроенный Украиной. Это произошло после того, как Киев отказался исполнять Минские соглашения.

При этом, отметил Путин, на переговорах в Турции Россия и Украина достигли определенного прорыва, однако затем последовала провокация в Буче, к которой Москва не имеет никакого отношения, передает РИА Новости.

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