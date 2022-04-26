Путин заявил Гутерришу о полной изоляции "Азовстали"

Генсек ООН готов оценить возможность эвакуации с завода гражданских лиц

Завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью изолирован. Боевые действия там не ведутся, приказ о штурме был отменен, сообщил президент России Владимир Путин генсеку ООН Антониу Гутерришу.

"Завод "Азовсталь" полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что на комбинате, по приблизительным данным, блокировано около 1300 военнослужащх. Киев заявляет, что в подземельях находятся и гражданские лица. Но тогда украинские военные должны их выпустить, ВС России ежедневно предоставляет возможность воспользоваться гуманитарными коридорами. Если же мирных жителей удерживают насильно, то блокированные военные приравнивают себя к террористам.

Гутерриш, в свою очередь, заявил, что ООН вместе с Международным комитетом Красного Креста готова за два-три дня провести оценку ситуации на "Азовстали" по эвакуации гражданских лиц, передает РИА Новости.

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