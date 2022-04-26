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"Газпром" официально уведомил Польшу о полной остановке поставок газа

20:52
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Варшава отказалась оплачивать газ в рублях

"Газпром" официально уведомил польский концерн PGNIG о полной приостановке поставок газа. Поставки прекратятся с 27 апреля.

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"26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля", - говорится в сообщении польской компании.

В "Газпроме" ранее заявили, что 26 апреля Варшава должна заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей. Однако польский нефтегазовый концерн отказался оплачивать поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, передает РИА Новости.

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