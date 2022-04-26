Вашингтон пообещал Тайваню "все необходимое" для защиты от Пекина

Госсекретарь США заявил об этом в Сенате

Тайвань получит от Соединенных Штатов все необходимое для защиты от любой потенциальной агрессии – в том числе от односторонних шагов Пекина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Что касается самого Тайваня, то мы решительно настроены сделать так, чтобы у него были все необходимые средства для защиты себя от любой потенциальной агрессии, в том числе односторонних действий со стороны Китая, направленных на то, чтобы подорвать статус-кво, который имел место в течение многих десятилетий", - сказал Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что американская администрация не видит существенного содействия китайских властей России в военной операции на Украине. По словам Блинкена, Пекину уже приходится иметь дело со "значительными репутационными рисками" в связи с нынешней ситуацией, передает ТАСС.

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