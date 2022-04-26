Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГ

Если на "Азовстали" есть гражданские, украинские военные обязаны их выпустить, отметил президент России

Москва не отказывается вести переговоры с Киевом и рассчитывает, что удастся достичь договоренностей дипломатическим путем. Во вторник об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По оценке российского лидера, на переговорах в Стамбуле в конце марта сторонам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Однако после провокации в населенном пункте Буча украинские переговорщики изменили свою позицию. Российский президент заверил - Москва знает, кто готовил эту провокацию и какими средствами. Касаясь ситуации в Мариуполе, Владимир Путин подчеркнул, что военных действий в этом городе не ведется.

"Там нет боевых действий. Они закончены. Завод "Азовсталь" - он полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России организация) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать - это выпустить этих людей. Чего же проще. Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют. Господин генеральный секретарь, вас ввели в заблуждение. Эти коридоры действуют. Из Мариуполя вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек, 130 или 140 тысяч человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину - куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали" - они могут выйти и всё. Это просто преступление удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье "Азовстали". И у них есть хороший пример. Их товарищи по оружию вышили и сложили это оружие. Тысяча с лишним человек", - рассказал Путин.

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