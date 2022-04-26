Киев препятствует возвращению украинцев на освобожденные территории

Тем временем в районах налаживается мирная жизнь

На освобожденных Вооруженными силами России территориях ДНР, ЛРН и Украины налаживается мирная жизнь. Однако киевский режим не позволяет украинцам, эвакуированным из этих районов во время боевых действий, вернуться домой, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан. Все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются", - сообщил генерал.

Мизинцев напомнил, что за время проведения специальной военной операции ВС России и формирования ДНР и ЛНР освободили значительные территории Донецкой, Луганской Народных Республик, всю Херсонскую область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. На территориях активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, началась посевная кампания, передает РИА Новости.

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