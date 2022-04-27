"Газпром" прекращает поставки газа в Болгарию

Софию не устроили новые условия оплаты

Министерство энергетики Болгарии сообщило, что компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в страну.

"26 апреля в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате "несет значительные риски для болгарской стороны и не соответствует действующему до конца года договору". Вместе с тем Болгария утверждает, что полностью выполнила свои обязательства по оплате.

Как заявляют болгарские власти, ограничений на потребление газа в стране не предусмотрено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"