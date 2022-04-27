Курский губернатор сообщил о сработавшей ночью системе ПВО

Разрушений нет

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что в ночь на среду в районе Курска, по предварительным данным, сработала система ПВО.

"Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО", - сказано в посте.

Жертв и разрушений нет, уточнил глава региона.

В понедельник Старовойт сообщал, что в селе Боровское расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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