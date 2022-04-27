Visa оценила убытки из-за приостановки деятельности в России

Чистая прибыль компании показала рост

Компания Visa сообщила в квартальном отчете, что из-за приостановки деятельности на территории России понесла убытки в размере 60 миллионов долларов.

За трехмесячный период, который завершился 31 марта, выручка компании составила в общей сложности 7,2 миллиарда долларов (рост на 25%). Чистая прибыль - 3,6 миллиарда долларов (+21%).

Как заметили в фирме, за последние полгода Visa получала лишь 4% своей выручки в результате деятельности на территории России, передает ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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