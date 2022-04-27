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Глава Пентагона: я не верю в возможность ядерной войны

09:06
  • среда
  • 27 апреля 2022

Международное сообщество заинтересовано в предотвращении эскалации

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин оценил перспективы перерастания конфликта вокруг Украины в ядерный.

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"Я не верю в это", - сказал он в интервью Fox News.

По словам главы Пентагона, все члены международного сообщества делают все необходимое, чтобы подобного не произошло.

"Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости ядерной войны. Вместе с тем риски ядерного конфликта сегодня, по словам Лаврова, "весьма существенны".

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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин
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