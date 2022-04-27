В Белгородской области ликвидировали пожар на складе боеприпасов

Среди мирного населения пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в районе села Старая Нелидовка ликвидировали открытое горение.
"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что загорелся склад боеприпасов. Прежде были слышны похожие на взрывы громкие звуки.
С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область подвергалась обстрелам ВСУ более 10 раз.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"