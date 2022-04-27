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В Белгородской области ликвидировали пожар на складе боеприпасов

09:46
  • среда
  • 27 апреля 2022

Среди мирного населения пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в районе села Старая Нелидовка ликвидировали открытое горение.

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"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что загорелся склад боеприпасов. Прежде были слышны похожие на взрывы громкие звуки.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область подвергалась обстрелам ВСУ более 10 раз.

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