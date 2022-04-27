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Власти назвали стоимость трассы Москва - Казань - Екатеринбург

09:53
  • среда
  • 27 апреля 2022

Строительство отстает от графика на 5%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в интервью РБК, что строительство трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет стоить более 800 миллиардов рублей.
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"Повышение стоимости состоит из двух блоков: одна часть - это удорожание стройматериалов, а вторая - мы же продлили трассу с учетом выхода на Екатеринбург, это тоже дополнительные объемы", - объяснил заместитель председателя правительства.

Он добавил, что всего удорожание составило 8 миллиардов рублей.

По словам Хуснуллина, сейчас строительство отстает от графика на 5%. Процесс планируют завершить за 3 - 3,5 года.

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