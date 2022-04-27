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Bloomberg: запасы оружия в США закончатся за несколько месяцев из-за поставок Украине

09:51
  • среда
  • 27 апреля 2022

Восполнить запасы будет трудно

Американский "арсенал демократии" истощается на фоне активных поставок военной помощи Украине. Это может обнажить слабость США в очередном витке борьбы сильнейших держав, пишут в среду, 27 апреля, американские СМИ.
США продолжают накачивать Украину оружием

После начала российской спецоперации на Украине Вашингтон избрал стратегию, не предполагающую прямого вмешательства в конфликт. Вместо этого Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками снабжают Киев финансами и оружием, пишет Bloomberg.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил Конгрессу, что Запад поставил Украине 60 тысяч единиц противотанкового оружия и 25 тысяч единиц зенитного вооружения. Пентагон планирует поставить Киеву дополнительное артиллерийское вооружение и военные беспилотники.

Однако такие объемы поставок поставили США и другие западные государства перед выбором: продолжить снабжать Украину оружием или оставить при себе оружейные запасы, необходимые для собственной самообороны.

В частности, США отправили украинским властям треть переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и не смогут поставить еще из-за опустошения своих запасов. Для наращивания производства могут потребоваться месяцы и даже годы. Аналогичная ситуация может сложиться с другими видами вооружений.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Российская сторона подчеркнула неприемлемость такой ситуации, когда "когда США пичкают Украину оружием", и потребовала прекратить эту практику.

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