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"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве

09:00
  • среда
  • 27 апреля 2022

Синоптики предупреждают о сильном ветре

В столичном регионе введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом в среду, 27 апреля, рассказали в Гидрометцентре России.
Москвичей предупредили о ночных заморозках

Период предупреждения в Москве и Московской области — с 09:00 до 21:00 среды, 27 апреля, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

В течение дня ожидается северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что антициклон из Скандинавии сместит циклон из Центральной России на северо-восток и вызовет ощутимое снижение температуры. Из-за этого в конце недели и в первые дни мая в ночные часы возможны заморозки — вероятно, последние в текущем сезоне.

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