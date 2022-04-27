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Опрос показал, как россияне воспринимают праздник День Победы

09:53
  • среда
  • 27 апреля 2022

Этот день более значим для опрошенных старше 45 лет

Из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом SuperJob, которые опубликованы в среду, 27 апреля.
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Еще 53% участников исследования назвали личными праздниками 8 Марта, 47% — 23 Февраля. Рождество является таким праздником для 46%, а Праздник Весны и Труда (1 мая) — для 33%.

При этом День Победы, 8 Марта, 23 Февраля и 1 мая более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для 35—44-летних респондентов.

Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 Мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины, цитирует результаты исследования RT.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 55% российских жителей намерены провести предстоящие майские праздники дома. Отменить планы на майские праздники пришлось 15% россиян. Не удастся осуществить задуманное в предстоящие каникулы чаще гражданам 25-44 лет.

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