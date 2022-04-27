Опрос показал, как россияне воспринимают праздник День Победы

Этот день более значим для опрошенных старше 45 лет

Из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом SuperJob, которые опубликованы в среду, 27 апреля.

Еще 53% участников исследования назвали личными праздниками 8 Марта, 47% — 23 Февраля. Рождество является таким праздником для 46%, а Праздник Весны и Труда (1 мая) — для 33%.

При этом День Победы, 8 Марта, 23 Февраля и 1 мая более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для 35—44-летних респондентов.

Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 Мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины, цитирует результаты исследования RT.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 55% российских жителей намерены провести предстоящие майские праздники дома. Отменить планы на майские праздники пришлось 15% россиян. Не удастся осуществить задуманное в предстоящие каникулы чаще гражданам 25-44 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"