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Определены самые популярные дворцы России

08:14
  • среда
  • 27 апреля 2022

Среди лидеров оказался Коломенский дворец в Москве

Как показал опрос сервиса Tvil.ru, результаты которого приводит РИА "Новости", наибольшей популярностью у туристов пользуется Воронцовский дворец в Алупке. За него проголосовали 45% респондентов.

На втором месте рейтинга расположился Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Замкнул тройку Дворец земледельцев в Казани.

Кроме того, среди лидеров по популярности у туристов значатся Дом Баташевых в Выксе, Коломенский дворец в Москве и Путевой дворец в Твери.

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