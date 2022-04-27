"Москва и Пекин создают центр стабильности": эксперт о повороте России на Восток

Россия будет наращивать сотрудничество со странами Востока

Западная политика стала катализатором сближения России и Китая. Замглавы нашего МИД Игорь Моргулов заявил во вторник, что у Москвы с Пекином уже выстроена необходимая инфраструктура для платежей в национальных валютах. Также он отметил, что Россия будет наращивать экономическое сотрудничество с Индией и Малайзией - странами, не присоединившимися к санкциям.

О сотрудничестве России и Востока с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил профессор кафедры востоковедения МГИМО, профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

Комментарий эксперта смотрите в видео:

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