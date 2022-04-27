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Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации в Николаеве

08:33
  • среда
  • 27 апреля 2022

Украинские власти намерены обвинить во всем российских военных

Минобороны России продолжает обнародовать вопиющие факты бесчеловечного отношения властей Украины к мирным жителям. 

По данным координационного штаба, в городе Лиман  националисты оборудовали опорный пункт  и разместили тяжелое вооружение на территории дома престарелых, а персонал и пациентов удерживают в качестве "живого щита". Есть данные и о подготовке диверсий в других населенных пунктах.

"В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощрённую провокацию с многочисленными жертвами. С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия "Николаевский авиаремонтный завод" по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих. Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ", - сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

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