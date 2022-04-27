Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

Они проявили мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Подразделение ракетчиков под командованием старшего лейтенанта Джавада Мамутова поразило семь штабов оперативно-тактических группировок боевиков, уничтожило один подконтрольный националистам военный аэродром и три системы ПВО противника. Это позволило развить стремительное наступление наших войск на районы, подконтрольные радикалам.

Командир танка сержант Артем Салынов в ходе боя уничтожил блокпост противника, танк, БМП и более 10 националистов. При дальнейшем продвижении наш экипаж ликвидировал четыре вражеских автомобиля с боеприпасами. А обнаружив заминированную дорогу, Салынов расстрелял мины из танкового пулемета, тем самым создал коридор, позволивший российским мотострелкам стремительно войти в населенный пункт.

Майор Сергей Дремлюга успешно вывел нашу колонну из-под массированного огня противника. А обнаружив две группы националистов, сходу атаковал их. Часть радикалов была уничтожена, остальные отступили. Потерь среди личного состава и техники колонны допущено не было.

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