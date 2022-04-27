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Минобороны показало захваченное вооружение украинских боевиков

08:51
  • среда
  • 27 апреля 2022

Всего на полевом складе ВСУ обнаружено около тысячи единиц вооружения

Минобороны сегодня публикует кадры вооружения, захваченного в ходе специальной операции по защите Донбасса. Многое в спешке брошено националистами при отступлении на территории Луганской народной республики.

Всего на полевом складе ВСУ  обнаружено около тысячи единиц вооружения и боеприпасов к нему. Как сообщают наши военные, сейчас радикалам Запад поставляет противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО.

"В большинстве своем это советское вооружение, советских времен, также вооружение как "Javelin", "NLAW", также есть представлен образец противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, представлены советские ракеты экспортного варианта, также различное стрелковое оружие также иностранного производства", - рассказал Максим, начальник склада вооружения.

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