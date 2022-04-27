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Российские военные доставили 40 тонн гумпомощи в Херсонскую область

08:58
  • среда
  • 27 апреля 2022

Привезли продукты, детское питание, товары первой необходимости

Более 40 тонн гуманитарной помощи доставили в украинский Херсон из Крыма сотрудники российского МЧС. Безопасность передвижения колонны обеспечивали наши военные.

Белые КАМАЗы привезли продукты, детское питание, товары первой необходимости. Сначала груз распределили на склад, затем волонтеры сформировали наборы. В каждом - консервы,  крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко. Все это раздают не только в Херсоне, но и развозят в отдаленные населенные пункты.

А в Харьковской области российские военные врачи вместе с разведчиками выезжают в районы, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, чтобы оказать людям медицинскую помощь. При необходимости раненых госпитализируют. Часто к нашей военной полиции жители обращаются с просьбой эвакуировать их в Россию. Военнослужащие, конечно же, помогают и вывозят целые семьи.

"Обратилась к нам семья - отец, мать и двое детей. Попросили защиты, и вывезти их на территорию Российской Федерации с Украины. Что мы и сделали. Была возможность. Мы их взяли с собой в колонну и доставили на территорию России. С детьми все было нормально. Мы их всех накормили, напоили, у нас с собой все было. Они были счастливы. Постоянно обращаются. Но не только к военной полиции, но и к другим военнослужащим. Тоже обращаются, мы общаемся, тоже оказывают содействие в вывозе на территорию России", - сообщил заместитель военного коменданта Роман.

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