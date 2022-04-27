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Стартовала международная акция "Георгиевская ленточка"

09:38
  • среда
  • 27 апреля 2022

Всего раздадут десятки миллионов ленточек

Сегодня по всей России и за рубежом стартует традиционная акция "Георгиевская ленточка". Волонтеры  до 9 мая будут раздавать символы Победы и воинской доблести.

В Приморье добровольцы вышли на улицы одними из первых. В крае планируют вручить около 16 тысяч  ленточек, а всего по стране - десятки миллионов.

Получить отличительный знак можно совершенно бесплатно практически во всех общественных местах. Волонтеры также объясняют значение символа - это дань памяти тем,  кто спас мир от фашизма. Кроме того, людям напоминают, носить ленточку надо слева на груди.

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Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка"
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