Стартовала международная акция "Георгиевская ленточка"

Всего раздадут десятки миллионов ленточек

Сегодня по всей России и за рубежом стартует традиционная акция "Георгиевская ленточка". Волонтеры до 9 мая будут раздавать символы Победы и воинской доблести.

В Приморье добровольцы вышли на улицы одними из первых. В крае планируют вручить около 16 тысяч ленточек, а всего по стране - десятки миллионов.

Получить отличительный знак можно совершенно бесплатно практически во всех общественных местах. Волонтеры также объясняют значение символа - это дань памяти тем, кто спас мир от фашизма. Кроме того, людям напоминают, носить ленточку надо слева на груди.

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