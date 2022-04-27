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Российские ПВО уничтожили беспилотник рядом с Воронежем

09:56
  • среда
  • 27 апреля 2022

Об этом сообщил воронежский губернатор

В небе рядом с Воронежем система противовоздушной обороны обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал глава Воронежской области Александр Гусев.

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Как уточнил глава региона в своем Telegram-канале, инцидент произошел утром 27 апреля. Жизни и здоровью жителей Воронежской области ничто не угрожает.

Гусев подчеркнул, что держит ситуацию на своем личном контроле.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью 27 апреля в регионе сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, подробности случившегося устанавливаются.

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