Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявили в Китае

Заболел четырехлетний мальчик

В китайской провинции Хэнань зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется в сообщении, заболел проживающий в городском округе Чжумадянь четырехлетний мальчик. До этого он контактировал с домашней птицей.

Согласно предварительной оценке экспертов, ранее H3N8 не обладал способностью эффективно заражать людей. "Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", - указано в тексте.

Риск крупномасштабного распространения вируса низкий, уточняют китайские власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"