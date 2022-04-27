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Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявили в Китае

09:59
  • среда
  • 27 апреля 2022

Заболел четырехлетний мальчик

В китайской провинции Хэнань зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
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Как уточняется в сообщении, заболел проживающий в городском округе Чжумадянь четырехлетний мальчик. До этого он контактировал с домашней птицей.

Согласно предварительной оценке экспертов, ранее H3N8 не обладал способностью эффективно заражать людей. "Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", - указано в тексте.

Риск крупномасштабного распространения вируса низкий, уточняют китайские власти.

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