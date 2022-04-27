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Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

10:21
  • среда
  • 27 апреля 2022

Ранее Москва отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио откладывает безвизовые обмены с Россией.

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Речь идет в том числе о посещении японскими гражданами Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи.

"Правительство и организации относительно обменов с четырьмя северными островами на этот год в текущей ситуации вынужденно приняли решение отложить их на обозримое время", - приводит слова политика РИА "Новости".

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что в ответ на недружественные действия Токио отказываются от ведения переговоров с Японией по мирному договору.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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