Газовые фьючерсы в Европе подорожали на 21%

Котировки растут на фоне остановки поставок российского газа в Польшу и Болгарию

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду, 27 апреля, росла на 21%, превышая 1350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Майские газовые фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах дорожали до 1374 долларов за тысячу кубометров, или до 125 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Затем стоимость газа опустилась ниже 1250 долларов, сообщает ТАСС.

Газовые котировки пошли в рост на фоне сообщений о том, что "Газпром" официально уведомил польский концерн PGNIG о полной приостановке поставок газа. Поставки прекратятся с 27 апреля. 26 апреля Варшава должна была оплатить поставки газа в соответствии с новым порядком платежей. Однако Польша отказалась оплачивать российский газ в рублях.

Также компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля. София утверждает, что полностью выполнила свои обязательства по оплате. Однако новый механизм оплаты поставок в Болгарии считают не соответствующим договору.

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