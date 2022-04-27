ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Газовые фьючерсы в Европе подорожали на 21%

10:09
  • среда
  • 27 апреля 2022

Котировки растут на фоне остановки поставок российского газа в Польшу и Болгарию

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду, 27 апреля, росла на 21%, превышая 1350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Медведев: Европа без российского газа не протянет и недели

Майские газовые фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах дорожали до 1374 долларов за тысячу кубометров, или до 125 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Затем стоимость газа опустилась ниже 1250 долларов, сообщает ТАСС.

Газовые котировки пошли в рост на фоне сообщений о том, что "Газпром" официально уведомил польский концерн PGNIG о полной приостановке поставок газа. Поставки прекратятся с 27 апреля. 26 апреля Варшава должна была оплатить поставки газа в соответствии с новым порядком платежей. Однако Польша отказалась оплачивать российский газ в рублях.

Также компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля. София утверждает, что полностью выполнила свои обязательства по оплате. Однако новый механизм оплаты поставок в Болгарии считают не соответствующим договору.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.