Захарова: Киев не хочет выхода националистов с "Азовстали"

Украинские власти используют ситуацию в собственных интересах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на мариупольском заводе "Азовсталь".

"Нет никакой четкой государственной позиции, которую бы озвучивал или проводил киевский режим в интересах украинского народа, которому принадлежат и те люди, которые находятся на "Азовстали", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции Sputnik.

Как объяснила дипломат, Киев не намерен допустить, чтобы заблокированные на заводе военные вышли. Украинская власть намерена лишь тянуть время, "чтобы привлекать к этой точке всеобщее мировое внимание".

По словам Захаровой, киевские власти используют ситуацию в собственных интересах, чтобы обвинить Москву "в зверствах".

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