Цены на продукты в США достигли рекорда с начала 1980-х годов

Инфляция в стране растет рекордными темпами

Цены на продукты в США практически по всем товарных категориям в апреле продемонстрировали рост, который не фиксировался с начала 1980-х годов. Об этом свидетельствуют данные американского Бюро статистики труда.

Фьючерсы на зерно на Чикагской бирже превысили восемь долларов за бушель — это максимальный уровень почти за десять лет. Эксперты прогнозируют аналогичное подорожание говядины, свинины, птицы и рыбы.

Рост цен на продукты объясняется скачком инфляции на фоне российской спецоперации на Украине. Связанные с этим антироссийские санкции привели к повышению цен на энергоносители, а следом за ними увеличились цены на мировых продовольственных рынках.

Дополнительным фактором роста цен на продукты стала вспышка птичьего гриппа — самая сильная в США с 2015 года. Это привело к скачку цен на птичьи яйца, курицу и индейку.

К подорожанию продовольствия ведет и засуха в Калифорнии, которая продолжается уже третий год. Федеральное правительство США объявило, что не сможет помочь фермерам с водоснабжением для орошения сельскохозяйственных земель.

Еще одним фактором повышения цен на продукты в США стало ужесточение досмотра коммерческого транспорта на границе с Мексикой, доставляющего, в том числе, продовольствие, пишет The Washington Post.

Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций женское нижнее белье в европейских государствах впервые за длительное время выросло в цене в связи с ростом затрат производителей на энергоносители. В частности, бюстгальтер на косточках в настоящее время стоит 17 долларов. Это на 13% больше, чем в 2020 году.

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