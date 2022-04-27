Володин призвал усиливать безопасность России

Спикер Госдумы обратился к законодателям по случаю Дня российского парламентаризма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с обращением по случаю Дня российского парламентаризма.

Как отметил председатель нижней палаты парламента, у российского парламентаризма многовековая история и уникальный опыт развития.

"С первого заседания Государственной думы 27 апреля 1906 года началось становление парламентаризма как института законодательной власти на основе традиций народного представительства, зародившихся еще в Древней Руси", - сказано в сообщении.

По словам Володина, сегодня, в условиях санкционного давления, важно принимать эффективные решения. Направлены они должны быть в первую очередь на повышение качества жизни людей и обеспечение безопасности государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"