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ФСБ задержала диверсантов в Белгороде

10:22
  • среда
  • 27 апреля 2022

Злоумышленники намеревались повредить ж/д пути

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержали двух россиян которые готовили диверсию на транспорте в Белгородской области.

Как стало известно правоохранительным органам, подозреваемые – сторонники украинского нацизма. Они намеревались вывести из строя железнодорожные пути, по которым двигаются российские военные эшелоны.

"Был запланирован ряд акций, а именно повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и ослабления крепежей", - рассказал один из задержанных.

Кроме того, задержанные передавали на Украину сведения о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, говорится в сообщении ФСБ. 

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