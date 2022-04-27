ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австрия согласилась платить за газ в рублях

10:18
  • среда
  • 27 апреля 2022

Об этом сообщил канцлер страны

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его страна приняла условия оплаты российского газа в рублях, передает ТАСС.
Газовые фьючерсы в Европе подорожали на 21%

Уточняется, что на озвученные российской стороной условия согласилась австрийская нефтяная компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе.

"Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно", - подчеркнул политик.  

Ранее стало известно, что по схеме в российских рублях отказались платить за газ Польша и Болгария.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе в сфере энергоресурсов. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.