Австрия согласилась платить за газ в рублях

Об этом сообщил канцлер страны

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его страна приняла условия оплаты российского газа в рублях, передает ТАСС.

Уточняется, что на озвученные российской стороной условия согласилась австрийская нефтяная компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе.

"Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно", - подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что по схеме в российских рублях отказались платить за газ Польша и Болгария.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе в сфере энергоресурсов.

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