Российские военные ведут успешные боевые действия

Российские вооружённые силы уничтожили ангары с крупной партией боеприпасов, которые поставляли из США и европейских стран. Удар по территории Запорожского алюминиевого комбината был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования. Кроме того, наши ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету "Точка-У".

Разветвленная сеть окопов на морском побережье. Хорошо оборудованные огневые точки. Но укрепленная позиция не защитила бойцов ВСУ. Как рассказывают наши военные, на этом участке противнику было предложено добровольно сложить оружие. После отказа последовал удар российской артиллерии. Не менее 30 националистов погибли.

В поселке Казачья Лопань на севере Харьковской области отряд ВСУ попытался прорваться к российской границе. Три десятка единиц бронетехники, в том числе, танки. Но колонну накрыли российские "Грады". На фоне таких поражений все больше украинских военных, особенно из числа новобранцев, предпочитают сдаться. В плену рядовой Богдан Смага узнал, что собственное командование его записало в погибшие.

"Когда набрал маму, она сказала, что позвонили за меня. И сказали, что меня уже нет в живых, хотя убедиться в этом никак не могли. Мама, можешь не переживать за меня. Мы все здесь: чистые, сытые, тут даже лечат людей, которые пришли сюда с ранениями", - рассказывает он.

В Луганской области при отступлении украинские военные бросили полевой склад. В ящиках больше тысячи единиц вооружения. Надписи преимущественно на английском, немецком и русском.

Там, где еще могут, националисты активно применяют западное вооружение. Не только против российских военных, но и для обстрела мирных кварталов Донецка. За минувшие сутки погибли трое местных жителей, шестеро ранены, сообщают в руководстве ДНР.

"Просто что-то страшное. Новое какое-то оружие, потому что не было ни свиста, ни звука взрыва. Просто сразу как будто посыпались кирпичи", - говорит жительница Донецка Оксана.

В российском Минобороны сообщают, что украинские националисты готовят новые провокации. В городе Лиман радикалы оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение на территории дома престарелых. А персонал и пациентов удерживают в качестве "живого щита".

О таких фактах рассказывают местные жители. В Харьковской области семья с маленькими детьми обратилась к нашим военным с просьбой вывезти их в Россию. Район, где они жили, националисты постоянно обстреливали. Мужчину однажды избили на улице и отобрали паспорт. Российские военные вычислили преступников и вернули документы. Но семья все же предпочла переехать в Белгородскую область

Жителей Изюма, которым требуется стационарное лечение и сложные операции, также эвакуируют в Россию. На месте оказать такую медицинскую помощь невозможно.

Более 40 тонн гуманитарной помощи российские военные доставили из Крыма в Херсон. В продуктовых наборах - консервы, крупы и масло. И особенное дефицитное сейчас детское питание и подгузники.

"Благодарность вам за то, что помогаете простым людям. Потому что даже я, имея немного здоровья, молодой, но не имею работы с декабря месяца. Поэтому никто обо мне не думает, выживаем, как можем. Спасибо вам", - говорит местный житель Владимир.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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