Газ за рубли: Россия приостановила поставки в Болгарию и Польшу

Платить в рублях согласилась Австрия

Сегодня Газпром полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Накануне истёк срок, когда Варшава и София должны были произвести оплату в рублях в соответствии с новыми правилами. Однако этого не произошло. На фоне отказа цена на топливо резко возросла на открытии торгов на бирже. Европе грозит энергетический кризис.

День X настал. Новый порядок платежей за российский газ вступает в силу уже сегодня. Теперь оплата должна осуществляться исключительно в рублях. Времени на подготовку к этим реалиям у недружественных стран было предостаточно. Так что за отказ играть по новым правилам "Газпром" уже перекрывает вентиль.

"По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа от компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом", - говорится в заявлении компании.

София и Варшава при этом являются своего рода перевалочными пунктами для российского голубого топлива, направляя его остальным клиентам дальше. Схитрить не удастся, предупреждают в Газпроме. Если компания зафиксирует несанкционированный отбор топлива, то сократит транзитные поставки ровно на изымаемый объём.

В министерстве климата Польши экстренно формируют кризисный штаб. Журналисты новостного портала "Онет" заявляют: оказывается, страна уже с пятницы не получает голубое топливо из России. Чиновники при этом убеждают народ: у них всё под контролем.

"Мы готовы быть полностью отрезанными от российских ресурсов. Сокращение поставок угля было сделано по нашей инициативе – мы ввели эмбарго ещё 16 апреля. Мы готовы полностью отключить и газ. Также готовы полностью перекрыть поставки российской нефти", - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Заявления весьма амбициозные. Ещё в декабре Анна Москва требовала наказать "Газпром" за слишком скромные, по ее мнению, поставки. Так что уверять, что газ Варшаве вообще не нужен и она прекрасно без него обойдётся, кажется, небольшим лукавством. Теперь покупать газ полякам и болгарам придётся с биржи, а цены там на фоне новостей об отключении отдельных стран от потока начали резкий рост. Стоимость тысячи кубометров на открытии торгов превысила 1300 долларов. Вверх цены карабкаются и из-за неутешительных прогнозов - синоптики обещают безветренную погоду в Европе. А это значит, что и выработка на ветряках будет мизерной. То есть ставка на зелёную энергетику не сыграет. Страны ЕС, зависящие от российского топлива, замерли в тревожном ожидании.

Впрочем, не все страны Евросоюза готовы рубить сук, на котором сидят, в угоду слепому желанию проучить Москву. В МИД Венгрии заявили, что Будапешт без проблем рассчитается с Газпромом за топливо в рублях. Германский концерн Uniper продолжает переговоры с "Газпромом" по вопросу оплаты в российской валюте - она должна произойти в конце мая.

Риторику тотальной блокады, кажется, начал менять и Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе заявил о незаинтересованности введения санкций в отношении российского энергосектора. Ведь они бумерангом бьют по американцам - достаточно посмотреть на цены на заправках. За океаном сейчас больше озабочены тем, как помочь Украине укрепить военный потенциал. Уже сегодня там проголосуют за ленд-лиз. Если закон будет принят, то это развяжет Байдену руки ускорить накачку Киева оружием.

Александра Сергомасова, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".

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